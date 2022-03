Formel 1 klärt Safety-Car-Regeln im Nachgang von Abu Dhabi

In der Formel 1 ist am Dienstag eine aktualisierte Version des Sport-Reglements erschienen. Der Motorsport-Weltverband FIA baute darin in Reaktion auf das Saisonfinale 2021 in Abu Dhabi eine kleine, aber entscheidende Änderung die Safety-Car-Phase betreffend ein. In Artikel 55.13 heißt es nun, dass "alle" ("all") überrundeten Autos den Führenden und das Safety-Car überholen müssen, während zuvor das weniger eindeutige "any" verwendet wurde, was Raum für Interpretationen ließ.

