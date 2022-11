Nordische Kombination Rehrl vor Seidl Auftakt-Siebenter in Ruka

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Seidl nach dem Sprung in Ruka Dritter Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

M it zwei Top-Ten-Plätzen haben Österreichs Nordische Kombinierer nach dem Weltcup-Auftakt am Freitag in Ruka bilanziert. Mario Seidl fiel vom dritten Sprung-Rang auf Position acht zurück, unmittelbar und nur 0,6 Sekunden hinter Franz-Josef Rehrl als bestem ÖSV-Mann. Den Sieg holte der Deutsche Julian Schmid nach 12:02,2 Minuten in der 5-km-Loipe vor Sprungleader Ryota Yamamoto (+5,9 Sek.) und Jens Luraas Oftebro (NOR/+11,0).