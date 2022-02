Reich und Ärztekammer halten an Impfpflicht fest

Am Donnerstag hatte dies anders geklungen - bei einer Stellungnahme des Leiters des ÖÄK-Impfreferats Rudolf Schmitzberger in der "ZiB2". Die Situation habe sich geändert, man sollte also schauen, "ob man es tun soll und muss", sagte er zur Impfpflicht.

Am Freitag hieß es in einer Aussendung: Die Ärztekammer stehe "nach wie vor zu ihrem Beschluss vom November 2021 für die Einführung einer generellen Impfpflicht für die COVID-Schutzimpfung". Niemand wisse, wie die Corona-Lage im Herbst aussehen wird. "Wenn dann erst wieder eine Impfpflicht ausgerollt werden muss, verlieren wir wertvolle Zeit, um unsere Gesundheitseinrichtungen vor möglicher Überlastung zu schützen. Nur eine hohe Durchimpfungsrate kann uns mit Zuversicht in den Herbst gehen lassen", wurde betont. Aber auch angefügt: Generell sei die Prüfung der Lage durch die vorgesehene Expertenkommission - auch im Hinblick auf einen Automatismus bei den Strafandrohungen - zu begrüßen.

"Es ist gut, vereinbarte Dinge zu tun, das gibt Verlässlichkeit" für die Bevölkerung, sagte Reich am Rande des wöchentlichen Online-Impfupdates des Landes Steiermark auf Journalistenfragen. Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) hatte am Donnerstag gesagt, er habe die Impfpflicht immer gefordert. Sie komme nun zweifellos zu spät, aber es sei gut, dass sie komme.

Unterstützung kam bei dem Online-Gespräch von der steirischen Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP): "Die Impfpflicht ist notwendig, weil wir auf den Herbst gut vorbereitet sein müssen." Das sei der Politik ja vorgeworfen worden, im vergangenen Jahr sozusagen in den Sommerschlaf gegangen zu sein. Man habe die Omikron-Welle ganz gut überstanden, auch weil man in der Steiermark so gut durchgeimpft sei.

Reich sagte auf entsprechende Medienfragen weiters, es werde weitere Impfkampagnen geben. Dies liege bei der Gecko, seit Februar sei da auch eine neue Agentur dabei, um eine neue Kampagne aufzusetzen. "Diese wird viel zielgruppengerichteter sein", so Reich. Gespielt werde diese auch auf allen möglichen Social Media-Kanälen und auf spezifischen Medien, die "in unserem Alltag nicht so präsent sind", sagte die Generaldirektorin.