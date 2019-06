51-Jähriger aus Schwarza gerettet .

Ein Ehepaar aus dem Bezirk Zell am See ist am Dienstagnachmittag in Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) zum Retter eines in die Schwarza gestürzten Mannes geworden. Die beiden Salzburger hörten die Hilfeschreie des Verletzten, alarmierten die Einsatzkräfte und hielten einen mit drei Personen besetzten Pkw an, berichtete die Polizei am Mittwoch.