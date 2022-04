Reiseverkehr Wieder verstärkte polizeiliche Verkehrsüberwachung zu Ostern

Exkutive setzt zu Ostern 334 stationäre und mobile Radargeräte ein Foto: APA/THEMENBILD

D ie Polizei verstärkt im Osterreiseverkehr wieder die Überwachung. Am Wochenende ist starker Reiseverkehr ausgeblieben, zu Ferienbeginn gab es auf Österreichs Straßen keine Staus. Die Schwerpunktaktion dauert bis Dienstag nach Ostern. "Die Beamten werden vor allem gegen rücksichtslose Raser und Drängler mit aller Konsequenz vorgehen. Damit sollen andere Verkehrsteilnehmer, die sich an alle Regeln halten, geschützt werden", kündigte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) an.