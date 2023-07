Schwimmen Reitshammer und Gigler am Schwimm-WM-Semifinale vorbei

Heiko Gigler blieb unter seinen Erwartungen/Archivbild Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Werbung

D ie Mittwoch-Finalsession bei den Schwimm-Weltmeisterschaften auf der Langbahn in Fukuoka ist die erste ohne österreichische Beteiligung. In den Vorläufen kam Bernhard Reitshammer über 200 m Lagen in 2:01,42 Min. auf Rang 24, dem Tiroler diente dieser Bewerb mehr als Vorbereitung auf seinen Rückenpart am Sonntag in der Lagenstaffel. Heiko Gigler wurde über 100 m Kraul in 49,20 Sek. 36. Der letzte Semifinalplatz ging in 48,34 und damit exakt mit dem direkten Olympia-Limit weg.

Das hatte sich Gigler auch vorgenommen, seinen österreichischen Rekord von 48,43 Sek. hatte er im Vorjahr bei der Rom-EM fixiert. "Ich kann mir das selber nicht erklären, warum es nicht funktioniert hat", meinte der 27-Jährige. Seine Form sei eigentlich sehr gut, das Stehvermögen auf der zweiten Länge aber nicht dagewesen. Auch Gigler wird in der Staffel dabei sein, davor tritt er am Freitag über 50 m Kraul an. Für die Donnerstag-Vorläufe sind aus rot-weiß-roter Sicht Christopher Rothbauer über 200 m Brust sowie die Frauen-Staffel über 4 x 200 m Kraul in der Besetzung Lena Kreundl, Marlene Kahler, Cornelia Pammer und Lena Opatril genannt.