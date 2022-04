Reitsport Kühner bei Springreit-Weltcupfinale vor Schlusstag Sechster

Max Kühner ist vor dem Schlussbewerb Sechster Foto: APA/sda

D er Wahl-Österreicher Max Kühner hat am Freitag im zweiten Bewerb des Weltcup-Finales der Springreiter in Leipzig einen Rückfall vom zweiten auf den sechsten Platz hinnehmen müssen. Mit seinem Wallach Elektric Blue B verzeichnete Kühner im Grundparcours einen Abwurf und belegte den 18. Tagesrang. Mit insgesamt sieben Strafpunkten rangiert der 48-Jährige vor dem Finale am Sonntag an geteilter sechster Stelle. Tagessieger McLain Ward (USA) führt mit Contagious (0 Punkte).