Grund nicht klar Rekordanstieg des Treibhausgases Methan in der Atmosphäre

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Methan ist 25-mal klimaschädlicher als CO2 Foto: APA/dpa

N ie seit Beginn der systematischen Messungen vor fast 40 Jahren ist die Konzentration des mächtigen Treibhausgases Methan in der Atmosphäre so stark gestiegen wie 2021. Die Weltwetterorganisation (WMO) in Genf steht vor einem Rätsel: "Der Grund für diesen außergewöhnlichen Anstieg ist nicht klar, scheint aber sowohl auf biologische als auch auf vom Menschen verursachte Prozesse zurückzuführen zu sein", berichtete sie am Mittwoch.