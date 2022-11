Rekordpreis Schumachers Ferrari von 2003 für 13,1 Mio. Euro versteigert

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Der Ferrari aus dem Jahr 2003 Foto: APA/dpa

M ichael Schumachers Titel-Ferrari von 2003 ist für 13 Millionen Schweizer Franken (13,1 Millionen Euro) versteigert worden. Laut dem Auktionshaus Sotheby's, das den F2003-GA am Mittwoch in Genf verkaufte, ist das der höchste jemals erzielte Hammerpreis für einen modernen Formel-1-Rennwagen. Schumacher hatte mit dem Chassis 229 in der Saison 2003 fünf Rennen gewonnen und sich den sechsten seiner sieben Weltmeistertitel geholt.