Der Gegner des Serben im Duell um dessen neunten Titel in Melbourne wird am Freitag (09.30 Uhr MEZ/live ServusTV und Eurosport) zwischen Daniil Medwedew (RUS-4) und Nadal-Bezwinger Stefanos Tsitsipas (GRE-5) ermittelt.

Djokovic hat bisher alle seine Halbfinali beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres gewonnen. Qualifikant Karazew (ATP-Nummer 114) vermochte das nicht zu ändern. Der 27-Jährige hatte als überhaupt erster Spieler beim Grand-Slam-Debüt das Semifinale erreicht und es in "Down Under" als erster Qualifikant seit 21 Jahren in die Vorschlussrunde geschafft.

Doch gegen die Klasse und Abgebrühtheit des Gewinners von 17 Grand-Slam-Titeln war der Erfolgslauf zu Ende. Karazew, der seit fast drei Jahren in Minsk (Weißrussland) lebt und dort von Jahor Jazyk trainiert wird, hatte zuvor die Gesetzten Diego Schwartzman (ARG), Felix Auger-Aliassime (CAN) und Thiem-Bezwinger Grigor Dimitrow (BUL) ausgeschaltet.

Gegen Ende des zweiten Satzes, als er nach einem Break (zum 3:5) auf 4:5 stellte, forderte Karazew auch den Favoriten im ersten Duell mehr als diesem lieb war. Die Erleichterung des 33-Jährigen nach dem gewonnenen Punkt zum 6:4 war offensichtlich. Djokovic musste im dritten Satz zwar noch einen zweiten Aufschlagverlust (zum 2:2) hinnehmen, schlug aber postwendend zurück. Nach 1:43 Stunden verwertete er mit seinem 17. Ass den ersten Matchball.

"Große Gratulation", sagte Djokovic auf dem Platz in Richtung seines Gegners. "Er hat das in seinem ersten Grand-Slam-Turnier super gemacht." Mit der eigenen Vorstellung war er vollauf zufrieden. "Ich habe mich großartig gefühlt, hatte keine Schmerzen, das war mein bisher bestes Match." Zuvor hatte Djokovic eine Bauchmuskelblessur behindert. Djokovic hat übrigens alle seine bisherigen acht bei den Australian Open bestrittenen Endspiele gewonnen.