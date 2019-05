Evangelische Kirche wählt neuen Bischof .

Die evangelische Kirche A.B. in Österreich wählt am Samstag einen neuen Bischof. Der bisherige Amtsinhaber Michael Bünker geht nach seiner regulären Amtszeit von zwölf Jahren in Pension. Zur Wahl stehen drei Kandidaten: Der ehemalige Diakonie-Direktor Michael Chalupka, Kärntens Superintendent Manfred Sauer und der oberösterreichische Pfarrer Andreas Hochmeir.