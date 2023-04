Schach Remis in elfter Schach-WM-Partie zwischen "Nepo" und Ding

Nepomnjaschtschi fehlen noch 1,5 Punkte zum Titelgewinn Foto: APA/dpa

J an Nepomnjaschtschi hat seine Führung bei der Schach-Weltmeisterschaft gegen Ding Liren behauptet. Beide Kontrahenten einigten sich am Montag in Astana in der elften Partie nach 39 Zügen auf ein Remis - das vierte nacheinander. Nepomnjaschtschi führt mit 6:5 Punkten. Dem Russen fehlen damit gegen den Chinesen noch eineinhalb Punkte zum Titelgewinn.