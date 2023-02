Nationalsozialismus Republik erhält 10,6 Mio. Euro für falsch restituiertes Bild

Die 10,6 Mio. Euro sollen letzlich dem hdgö zugute kommen Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

N achdem das Gustav-Klimt-Gemälde "Apfelbaum II" 2001 fälschlicherweise restituiert wurde, hat sich die Republik Österreich nun auf einen Vergleich mit den Erbinnen und Erben nach der in der Shoah ermordeten Kunstsammlerin Nora Stiasny geeinigt. Diese zahlen 11,3 Mio. Dollar (ca. 10,6 Mio. Euro) an die Republik, wie das Kulturministerium mitteilte. Das Geld fließt in einen künftigen dauerhaften Standort für das Haus der Geschichte Österreich (hdgö).