Israel holte Hunderte Weißhelme und Familien aus Syrien .

In einer ungewöhnlichen Rettungsaktion hat Israel mehrere hundert syrische Weißhelme und ihre Familien vor den heranrückenden Regierungstruppen im Süden des Landes in Sicherheit gebracht. Wie Israel und Jordanien am Sonntag mitteilten, wurden rund 800 Mitglieder der syrischen Hilfsorganisation und ihre Angehörigen nach Israel geholt und dann nach Jordanien gebracht.