Rettungsaktion Wanderer in Kärnten stundenlang unter Felsblock eingeklemmt

Unter diesem Felsblock wurde der 46-Jährige eingeklemmt Foto: APA

E in 46-jähriger Deutscher ist am Sonntag bei einer Wanderung am Mölltaler Gletscher (Bezirk Spittal an der Drau) unter einem 500 Kilogramm schweren Felsblock eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der Mann musste knapp drei Stunden lang in dieser misslichen Lage ausharren, bis es einem Großaufgebot der Einsatzkräfte gelang, ihn zu befreien, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.