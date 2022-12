Katar Reyna enttäuscht über nach außen getragene US-Interna

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Giovanni Reyna bei US-Medien am Pranger Foto: APA/dpa

G iovanni Reyna hat sich "äußerst überrascht" davon gezeigt, dass Interna aus dem US-Nationalteam an die Öffentlichkeit gelangt sind. Er sei enttäuscht, dass weiterhin über "die Angelegenheit" - seinen Fast-Rauswurf aus dem Team während der Fußball-WM - berichtet werde, so der 20-Jährige in den sozialen Medien.