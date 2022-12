Nordische Kombination "Richtig stolz": Lamparter stürmt in Ramsau auf das Podest

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Lamparter legte auf der Schanze die Basis zu Rang zwei Foto: APA/BARBARA GINDL

D oppel-Weltmeister Johannes Lamparter hat den österreichischen Kombinierern beim Heim-Weltcup in Ramsau den ersten Podestplatz der Saison beschert. Der Tiroler schaffte am Samstag nach Rang vier am Vortag eine weitere Steigerung und musste sich nach einem starken Finish nur dem Deutschen Vinzenz Geiger geschlagen geben. Auf ihn fehlten Lamparter nur fünf Sekunden, 1,1 Sekunden hinter ihm landete Weltcup-Leader und Samstag-Sieger Jarl Magnus Riiber auf Platz drei.