In einem Offenen Brief hatten rund 330 Forscher den Minister dazu aufgefordert, sich für die Unabhängigkeit der Statistik Austria einzusetzen. Diese solle "auch weiterhin ohne politische Einmischung valide und zuverlässige Daten generieren und analysieren können", hieß es in dem Schreiben.

Faßmann will sich mit dem Initiator des Briefs, dem Soziologen Johann Bacher, auch zusammensetzen. Dieser wisse, dass er, Faßmann, sich noch als Forscher und als Vizerektor der Uni Wien mit eigenen Projekten damit beschäftigt habe, die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Statistik Austria zu verbessern.

Handlungsbedarf sieht Faßmann bei der Homepage der Statistik Austria. Diese müsse künftig eine flexiblere Präsentation der Daten erlauben. Derzeit würden dort zwar zahlreiche Daten in Tabellenform abrufbar sein: "Wenn aber Ihre Fragestellung nicht der Tabelle entspricht, haben Sie Pech gehabt."