Luftfahrtindustrie Riesenrakete "Starship" zerbricht kurz nach erstem Teststart

Lesezeit: 4 Min AB APA / BVZ.at

Starship ist erstmals gestartet Foto: APA/AFP/dpa

D as größte jemals gebaute Raketensystem "Starship" ist bei seinem ersten Testflug wenige Minuten nach dem Start auseinandergebrochen. Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk bewertete den Test trotzdem als Erfolg. Der Technologie-Milliardär plant schon den nächsten Versuch. "Glückwunsch an das SpaceX-Team für einen aufregenden Teststart von Starship!", schrieb er auf Twitter. "Wir haben für den nächsten Teststart in einigen Monaten viel gelernt."