Weltmeisterschaft Riesentorlauf-Gold an Shiffrin - Nur Gritsch in Top 20

Gritsch beste Österreicherin zur Riesentorlauf-Halbzeit Foto: APA/BARBARA GINDL

M ikaela Shiffrin hat ihre siebente Goldmedaille bei alpinen Ski-Weltmeisterschaften. Die 27-Jährige siegte am Donnerstag in Méribel im Riesentorlauf vor der Italienerin Federica Brignone und der Norwegerin Ragnhild Mowinckel. Die US-Amerikanerin hat nun als erste Frau überhaupt bei sechs aufeinanderfolgenden Titelkämpfen zumindest eine Goldene gewonnen - und das in vier Disziplinen. Für die ÖSV-Frauen war nicht mehr als der zwölfte Platz von Franziska Gritsch drinnen.