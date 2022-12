Riesentorlauf Kranjec-Führung in Alta Badia - Schwarz Siebenter

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Kranjec liegt in Alta Badia zur Halbzeit voran Foto: APA/AFP

Z an Kranjec geht als Halbzeitführender in den zweiten Durchgang des Weltcup-Riesentorlaufs in Alta Badia (13.30 Uhr/live ORF 1). Der Slowene führt 0,60 Sekunden vor dem Norweger Henrik Kristoffersen und 0,73 vor dessen Landmann Lucas Braathen. Marco Odermatt, der Gewinner der bisherigen zwei Riesentorläufe in Sölden und Val d'Isere, hatte als Neunter 1,42 Sek. Rückstand. Bester Österreicher war Marco Schwarz als Siebenter (+1,30).