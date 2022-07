Diebe graben sich durch Boden in Grazer Antiquitätengeschäft

Werbung

Sie stahlen historische Gegenstände aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, außerdem Dolche und Orden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Schadenshöhe soll im sechsstelligen Bereich liegen.

Mit hydraulischem Werkzeugen am Werk

Derartige "Rififi"-Taten - benannt nach einem französischen Kriminalfilm um ein paar Geldschrankknacker - kommen eher selten vor. Bei dem Geschäft in der Josef Huber-Gasse dürften nach Angaben der Ermittler mehrere Täter mit hydraulischem Werkzeugen gearbeitet haben.

Sie brachen zunächst in den Keller ein und arbeiteten sich durch die Holzkonstruktion, die Betondecke und den Fliesenboden bis in den Raum im Erdgeschoß.

Von Täter fehlt jede Spur

Der Besitzer (61) bemerkte den Einbruch am Dienstag. Er hatte sein Geschäft am Samstag gegen 12.00 Uhr geschlossen und war am Dienstag wegen eines kurzfristigen Termins dort aufgetaucht. In der Zwischenzeit konnten die Diebe ungestört arbeiten und auch die Beute abtransportieren.

Weder die Werkzeuge noch die Arbeitskleidung der Täter wurden gefunden, auch fehlte von der Beute zunächst jede Spur. Die Polizei ersucht nun um Hinweise unter 059133/60-3333 oder lpd-st-landeskriminalamt@polizei.gv.at.