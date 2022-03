Riiber übernimmt mit Sieg Weltcupführung von Lamparter

ÖSV-Kombinierer Johannes Lamparter hat ein Rennen vor Saisonende das Gelbe Trikot des Gesamtweltcup-Führenden wieder ausziehen und an Konkurrent Jarl Magnus Riiber abgeben müssen. Der Norweger gewann am Samstag den ersten von zwei abschließenden Einzelbewerben in Schonach unmittelbar vor dem Tiroler und hat nun genau einen Punkt Vorsprung auf Lamparter. Das Finale am Sonntag wird also zu einem echten Showdown, der Österreicher muss vor Riiber landen.

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at