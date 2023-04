MotoGP Rins beschert Honda in Austin ersten Sieg seit Herbst 2021

Rins holte Sieg unter texanischer Sonne Foto: APA/sda

D er Spanier Alex Rins hat mit seinem Sieg beim MotoGP-Rennen in Austin/Texas den ersten Triumph für Honda in der Motorrad-Königsklasse seit langer Zeit angeschrieben. Exakt 539 Tage war es am Sonntag her, seit Landsmann Marc Marquez im Herbst 2021 zuletzt für die Japaner gejubelt hatte. Rins gewann den Grand Prix von Amerika mit 3,5 Sekunden Vorsprung auf den Italiener Luca Marini (Ducati). Dritter wurde der Franzose Fabio Quartararo (Yamaha). KTM erlebte einen schwarzen Tag.