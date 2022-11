Coronavirus Risiko für Long Covid bleibt laut Gecko erhalten

APA / BVZ.at

Die Long-Covid-Forschung hat noch nicht das Ei des Columbus gefunden Foto: APA/AFP

D as Risiko für Long Covid bleibt uns erhalten. Das hat die Gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination (Gecko) am Freitag in einem neuen Bericht festgestellt. Demnach wurden in Österreich bis Ende August 5.768 stationäre Spitalsaufenthalte von 4.949 Patientinnen und Patienten mit Post-Covid-19-Zustand registriert, davon wurden 610 Kranke auf Intensivstationen gepflegt.