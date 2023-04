Erdrutsch Risse in Straße und Gebäude nach Hangrutsch in Vorarlberg

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Hangbewegung wird mit Vermessungspunkten überwacht Foto: APA/PRIVAT

Werbung

N ach dem Hangrutsch in Hörbranz (Bez. Bregenz) vom Freitag sind an einem Gebäude und in einer Straße Risse entstanden. Große Veränderungen an der Rutschung habe es bis Sonntagmittag keine mehr gegeben, so der Hörbranzer Bürgermeister Andreas Kresser, man sehe aber, wie der Hang arbeite. Auch in der Wiese unterhalb seien Risse entstanden. Am Sonntag war das Landesvermessungsamt vor Ort und setzte Messpunkte, aufgrund derer dann später Schutzmaßnahmen gesetzt werden können.