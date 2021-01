Egle als Oberhof-Zweite mit bestem Weltcupergebnis .

Die Tirolerin Madeleine Egle ist beim Kunstbahn-Rodelweltcup in Oberhof Zweite geworden. Damit fixierte die 22-Jährige das beste Ergebnis und den zweiten Podestrang ihrer Karriere, nachdem sie am 3. Jänner in Königssee Dritte geworden war.