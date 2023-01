Rodeln Verflixte EM - Österreich in Sigulda dreimal auf Platz vier

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Nico Gleirscher brachte die Halbzeitführung in Sigulda nicht ins Ziel Foto: APA

D ie österreichischen Rodler sind beim auch als Europameisterschaft ausgeschriebenen Weltcup in Sigulda am Samstag gleich dreimal knapp am Podest vorbeigerast. Nico Gleirscher im Einzel landete ebenso auf Platz vier wie die Doppelsitzer Juri Gatt/Riccardo Schöpf bei den Männern als auch Selina Egle/Lara Michaela Kipp bei den Frauen. Egle/Kipp fehlten dabei nach zwei Läufen nur 2/1000 Sek. auf Bronze.