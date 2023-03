Tennis Rodionov gewinnt Biel-Challenger dank Broady-Aufgabe

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Sechster Challengertitel für Rodionov (ganz vorne)/Archiv Foto: APA/GERALD WIDHALM

S ieg und Niederlage hat es am Sonntag für Österreichs Davis-Cup-Spieler in ihren ATP-Challenger-Endspielen gegeben. Jurij Rodionov profitierte beim mit 118.000 Euro dotierten Hartplatz-Turnier in Biel beim Stand von 6:3 von der Aufgabe des Briten Liam Broady. Sebastian Ofner verpasste in Zadar (73.000 Euro) den Titel hingegen hauchdünn, vergab der Steirer doch auch einen Matchball, ehe er dem Italiener Alessandro Giannessi mit 4:6,7:5,6:7(6) unterlag.