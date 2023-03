Ski alpin Roland Assinger übernimmt ÖSV-Frauen von Trinker

Der ÖSV stellt die Trainer der Ski-Frauen neu auf Foto: APA/THEMENBILD

R oland Assinger tritt mit 1. April das Amt des Rennsportleiters von Österreichs Alpin-Frauen an. Das gab der Österreichische Skiverband am Donnerstag bekannt. Der 49-Jährige war bereits von 2008 bis 2020 in unterschiedlichen Positionen als Trainer beim ÖSV tätig, seine bisher letzte Funktion war die des Speed-Cheftrainers. Assinger ist der jüngere Bruder des Ex-Rennläufers und aktuellen ORF-Moderators Armin Assinger ("Die Millionenshow").