Rom Papst wäscht Häftlingen am Gründonnerstag die Füße

Franziskus leitet Feierlichkeiten zum Osterfest ein Foto: APA/dpa

P apst Franziskus wird an diesem Gründonnerstag Häftlingen in einem Jugendgefängnis in Rom die Füße waschen. In der Justizvollzugsanstalt von Casal del Marmo in Italiens Hauptstadt feiert das Oberhaupt der katholischen Kirche gemeinsam mit den Inhaftierten den Abendmahlgottesdienst (16.00 Uhr). Dort wird er dann die rituelle Fußwaschung vollziehen. Das Ritual geht auf eine Geste von Jesus Christus an seinen Jüngern beim letzten Abendmahl zurück und ist ein Zeichen der Demut.