Roma-Sieg im EL-Halbfinal-Hinspiel - Juve im Glück

Die Gäste aus Leverkusen, bei denen ÖFB-Torhüter Patrick Pentz offenbar wegen Schulterproblemen nicht im Kader aufschien, erwischten in Rom einen guten Beginn und hatten durch Robert Andrich (1.) und Florian Wirtz (7.) gleich zwei gute Chancen. Dann fand die ohne die angeschlagenen Paulo Dybala und Chris Smalling beginnende Roma besser ins Spiel und war ganz knapp an der Führung dran: Bayer-Tormann Lukas Hradecky vereitelte mit einem herausragend Reflex in der 19. Minute die Kopfball-Möglichkeit von Roger Ibanez.

Edoardo Bove erlöste die Roma-Fans in der 62. Minute, als er nach einem Abraham-Schuss den Abpraller im Tor von Hradecky unterbrachte. Leverkusen bemühte sich bis zum Schluss vergeblich um den Ausgleich. Eine gefährliche Aktion von Jeremie Frimpong (87.) pfiff der Schiedsrichter wegen eines Fouls in der Entstehung ab.

In Turin präsentierte sich Sevilla als gefährlichere Mannschaft und ging in der 26. Minute durch Youssef En-Nesyri verdient in Führung. Juventus hatte Glück, dass es zur Pause nur 0:1 stand. Beim Schuss von Ivan Rakitic (39.) etwa verhinderte zunächst die Latte, dann Torhüter Wojciech Szczesny den Torjubel. In der zweiten Hälfte sah es lange so aus, als könnten die Italiener nicht mehr entscheidend zusetzen. In der 97. Minute allerdings köpfelte Federico Gatti nach einem Eckball am Fünfer zum 1:1-Ausgleich ein.