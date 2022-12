Fußball Ronaldo wechselt zu Al-Nassr und unterschreibt bis 2025

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Ronaldo wechselt offenbar nach Saudi-Arabien Foto: APA/dpa

C ristiano Ronaldo vergoldet seine Karriere in Saudi-Arabien. Der portugiesische Fußball-Superstar hat am Freitag wie erwartet beim saudischen Klub Al-Nassr unterschrieben. Der 37-Jährige hat sich mit dem Verein aus der Hauptstadt Riad auf einen Vertrag bis 2025 geeinigt, wie der Club kurz nach Mitternacht Ortszeit mitteilte.