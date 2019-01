Raststätte in Ampass wird geschlossen .

Im Rosenberger-Sanierungsverfahren wurde die Raststätte in Ampass (Tirol) am Mittwoch geschlossen. "Der Standort wird mit sofortiger Wirkung stillgelegt", sagte Masseverwalter Christian Lind. Bei der technischen Einrichtung sei "Gefahr in Verzug". Bezüglich der weiteren 16 Standorte zeigte er sich optimistisch. Es gebe internationale und nationale Interessenten für einen Einstieg als Investor.