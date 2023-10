NHL Rossi erzielt bei Sieg von Minnesota sein zweites NHL-Tor

Zweites Tor im sechsten Saisonspiel von Rossi für Minnesota Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

M arco Rossi hat am Dienstag sein zweites Tor in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL erzielt. Der 22-jährige Vorarlberger traf beim 7:4-Heimsieg der Minnesota Wild gegen die Edmonton Oilers in der 8. Minute zum 1:1. Mann des Spiels war Ryan Hartman mit drei Toren und zwei Assists für Minnesota, das mit einem 2:3-Rückstand ins Schlussdrittel gegangen war. Bei Edmonton fehlte der verletzte Superstar Connor McDavid.