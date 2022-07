Rote Kreuz Blutnotstand abgewendet, Spendenaufruf bleibt aber aufrecht

Rotes Kreuz bedankte sich für Hilfsbereitschaft Foto: APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL

E in Notstand beim Blutkonserven-Vorrat in Österreich ist durch vermehrte Spenden abgewendet worden. Die Versorgung ist für die nächsten Wochen gesichert, teilte das Rote Kreuz am Montag mit. "In der Wiener Blutspendezentrale sind in den vergangenen zwei Wochen fast viermal so viele Blutspenden abgenommen worden wie sonst. Österreichweit waren es weit über 20.000 Blutspenden", sagte Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer. Der Spendenaufruf bleibe für die kommenden Monate aufrecht.