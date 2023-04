Tennis Rublew gewinnt Masters in Monte Carlo gegen Rune

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Rublew freute sich über seinen ersten Monte-Carlo-Triumph Foto: APA/sda

A ndrej Rublew hat das Tennis-Turnier von Monte Carlo gewonnen. Der Russe setzte sich in einem packenden Finale am Sonntag gegen den Dänen Holger Rune 5:7,6:2,7:5 durch. In der Karriere des Russen war das der 13. Turniersieg und der erste bei einem prestigeträchtigen Masters-1000-Event. Der 19-jährige Rune hatte auf dem Weg ins Finale in der zweiten Runde den Niederösterreicher Dominic Thiem bezwungen.