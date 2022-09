Rudern Lobnig bei WM mit ihrer Schwester im Doppelzweier

Lobnig bei EM noch im Einer, bei WM nun im Zweier Foto: APA/dpa/Archiv

D as aus neun Booten bestehende österreichische Team bei der Ruder-WM von Sonntag bis 25. September in Racice (Tschechien) wartet mit einer großen Überraschung auf. Die EM-Vierte im olympischen Einer, Magdalena Lobnig, steigt in den Doppelzweier und tritt mit Schwester Katharina Lobnig an. "In dieser nach-olympischen Saison kann ich mir kurzfristig diesen Ausflug in den Doppelzweier leisten, danach gilt mein voller Fokus wieder der Einer-Bootsklasse", sagte die Kärntnerin.