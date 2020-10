Lobnig peilt ihre vierte EM-Medaille an .

Mit sieben Booten und einer Medaillenkandidatin ist der ÖRV am Wochenende bei den Ruder-Europameisterschaften in Polen am Start. Die Kärntnerin Magdalena Lobnig hat gute Erinnerungen an den Maltasee in Poznan/Posen und hofft im Einer auf ihre vierte EM-Medaille. Voraussagen und Zielsetzungen sind in Corona-Zeiten allerdings schwierig.