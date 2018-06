Die Kärntnerin musste sich am Sonntag im olympischen Einer nur der Schweizerin Jeannine Gmelin um 3,41 Sekunden geschlagen geben, die nach Belgrad auch den zweiten Saison-Bewerb gewann. Dritte wurde bei der Generalprobe für die WM 2019 die Dänin Fie Udby Erichsen (3,56).

Das Weltcupfinale geht Mitte Juli in Luzern in Szene, Lobnig hielt damit die Chance auf die erfolgreiche Verteidigung der Trophäe für den Gesamtweltcup am Leben.