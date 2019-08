Dort tritt am Mittwoch auch der Leichtgewichts-Zweier ohne mit Markus Lemp/Anton Sigl an. Das ÖRV-Duo vom RV Wiking Linz kam im Vorlauf über Rang vier nicht hinaus, am Ende fehlten 33,32 Sekunden auf die Tschechen Jiri Kopac/Jan Hajek. Der große Rückstand kam deshalb zustande, da Lemp/Sigl in der Schlussphase Kräfte schonten.

Lukas Reim verpasste den Einzug ins Einer-Viertelfinale hauchdünn. Der Österreicher musste sich am Montag in einem der Hoffnungsläufe dem siegreichen Mexikaner Juan Carlos Cabrera um 0,02 Sekunden geschlagen geben. Der Thailänder Prem Nampratueng lag als Dritt- und damit Letztplatzierter weit zurück.