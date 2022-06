"Rücktritt nicht im Raum" Landeshauptmann Wallner in mehrwöchigem Krankenstand

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Wallner muss pausieren Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

D er Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) tritt ab sofort einen mehrwöchigen Krankenstand an. Dies geschehe auf dringenden ärztlichen Rat, hieß es am Mittwochvormittag in einer Aussendung der Landespressestelle.