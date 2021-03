ÖVP sieht "in BVT-Affäre "Watergate-Skandal" .

Die ÖVP ist über jüngste Berichte über das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), wonach ein Mitarbeiter Daten weitergegeben haben soll, empört. Sicherheitssprecher Karl Mahrer sprach am Freitag in einer Pressekonferenz vom ersten "Watergate-Skandal der Zweiten Republik" und forderte die in diesem Zusammenhang genannten Personen, wie etwa den NEOS-Abgeordneten Helmut Brandstätter und Ex-Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) zum Rücktritt auf.