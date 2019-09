WM-Sensationssieg von Uruguay gegen Fidschi .

Die Rugby-WM in Japan hat ihre erste Sensation: Das Team aus Uruguay, das vorwiegend aus Amateuren besteht, feierte am Mittwoch in Kamaishi einen 30:27-(24:12)-Sieg über Fidschi. Damit wird die Auswahl des Inselstaats im Südpazifik ihr WM-Ziel, erstmals seit 2007 wieder das Viertelfinale zu erreichen, wohl verfehlen. Denn schon das Auftaktmatch hatte Fidschi 21:39 gegen Australien verloren.