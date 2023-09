Ruhiger Sommer veränderte wenig am Vertrauen in Politiker

Gewinner dieser Periode ist Sozialminister Johannes Rauch (Grüne), der sieben Punkte zulegt und nun im Positivbereich rangiert - und zwar mit plus drei. Das gelingt nicht vielen der abgefragten Bundespolitiker. An der Spitze steht Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit plus 20 (minus 2 gegenüber Juni) vor der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ), deren Saldo plus vier beträgt. Dahinter kommen als beliebteste Regierungsmitglieder gleichauf Rauch und Justizministerin Alma Zadic (Grüne). Von der ÖVP ist nur Wirtschaftsminister Martin Kocher mit plus 2 im positiven Bereich. Mit einem Plus von sechs Punkten hat sich Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) auf minus eins vorgearbeitet.

Von den Parteispitzen noch die besten Vertrauenswerte hat Meinl-Reisinger mit minus 3. Kogler und Babler folgen mit minus 18, wobei letzterer immerhin vier Punkte verliert, was OGM-Chef Wolfgang Bachmayer als Ausdruck zunehmender Polarisierung interpretiert. Karl Nehammer gewinnt zwei Punkte, liegt aber nur auf Platz vier mit minus 20. Abgeschlagenes Schlusslicht unter den Parteivorsitzenden ist Kickl, der sich von minus 43 auf minus 45 verschlechtert. Immerhin hat zum FPÖ-Chef fast jeder eine Meinung. 98 Prozent gaben eine Einschätzung ab. Am anderen Ende der Skala findet sich Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP), zu der nur 24 Prozent der Befragten ein Meinung haben.

Schlusslicht insgesamt ist Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) mit minus 53. Das wenigste Vertrauen unter den Regierenden hat Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP), der acht Punkte verlor und nun bei minus 31 angelangt ist. Bachmayer sieht diesen Einbruch im Zusammenhang mit der Diskussion um Mängel an den Schulen nach den Ferien. Rauchs Aufstieg interpretiert er wiederum derart, dass dieser Gesundheits- mit Sozialthemen erfolgreich kombiniere und die Streitereien in der Ärzteschaft anderen überlasse. Brunner wiederum profitiere von seinem besonnenen Vorgehen bei den Verhandlungen zum Finanzausgleich.

Beim APA/OGM-Vertrauensindex werden 1.000 Bürger befragt, ob sie dem jeweiligen Politiker vertrauen oder eben nicht. Der Saldo daraus bestimmt die Reihenfolge.