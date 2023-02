Rundfunk Staatssekretärin Mayer will sich für RSO-Erhalt einsetzen

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Staatssekretärin Mayer ist vom möglichen RSO-Aus nicht begeistert Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

N achdem am Montag ORF-Generaldirektor Roland Weißmann die von Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) geforderte Sparliste für sein Haus vorlegte, mit der auch die Zukunft des RSO in Frage gestellt wird, warf sich am Dienstag Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) für das Orchester in die Bresche: "Es kann und darf nicht sein, dass dieser wunderbare Klangkörper Sparzwängen zum Opfer fällt." Sie werde sich auf Regierungsebene entsprechend in den kommenden Wochen einsetzen.