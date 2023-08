Die 1.800 Kilogramm schwere Sonde soll voraussichtlich am Mittwoch in eine Umlaufbahn um den Erdtrabanten einschwenken. Am 21. August könnte "Luna-25" in der Nähe des Südpols des Mondes landen. Die Sonde soll Bodenproben nehmen und nach Wasser suchen. Russland sieht die Mission als einen Schritt auf dem Weg, bis 2040 eine Raumstation auf dem Mond zu errichten.