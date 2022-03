Russland setzt Offensive fort - Großstädte unter Beschuss

Der Generalstab in Moskau vermeldete am Mittwochvormittag, dass russischen Streitkräfte das südukrainische Cherson mit rund 250.000 Einwohnern eingenommen hätten. Die Stadt liegt nordwestlich der von Russland 2014 annektierten ukrainischen Halbinsel Krim. Die örtlichen Behörden meldeten dagegen, Cherson sei von russischen Truppen vollständig umzingelt.

Der ukrainische Bürgermeister der Stadt, Ihor Kolychajew wandte kurz nach 11 Uhr Ortszeit mit einem verzweifeltem Appell an internationale Medien: "Ich bitte Sie, Ihre Möglichkeiten als Vierte Gewalt zu verwenden, damit ein 'Grüner Korridor' für den Transport von Verletzten sowie von Leichen und Medikamente sowie Nahrung in die Stadt gebracht werden kann". Ohne diese Möglichkeit würde die Stadt sterben, erklärte er mit Verweis auf eine herannahende humanitäre Katastrophe.

Von einer völligen russischen Besetzung der Stadt konnte am Mittwochvormittag laut eines Gesprächspartners der APA in der Stadt noch keine Rede sein. Die Russen seien einmarschiert und konzentrierten sich auf zwei Stadtteile. Er vermute, dass russische Truppen, die Probleme mit größeren Landeoperationen in Mykolajiw und Odessa hätten, nun im Hafen von Cherson größere Truppenteile an Land bringen könnten.

Unterdessen kommen die russischen Truppen Kiew immer näher. Das russische Militär ziehe immer mehr Kräfte zusammen, erklärte Bürgermeister Vitali Klitschko in sozialen Medien. "Wir bereiten uns vor und werden Kiew verteidigen!. Kiew steht und wird stehen."

In Charkiw im Nordosten wurden nach Angaben der Regionalverwaltung bei Bombenangriffen in den vergangenen 24 Stunden mindestens 21 Menschen getötet und 112 verletzt. Die Stadt war bereits am Dienstag Ziel mehrerer Raketenangriffe.

Auch Mariupol am Asowschen Meer lag nach Angaben des Bürgermeisters unter intensivem Beschuss. In der Stadt unweit der russischen Grenze spitzte sich die Lage seit Dienstagabend weiter zu. Nach Angaben des Bürgermeisters war es unmöglich, Verletzte aus der Stadt herauszubringen. Mariopul gilt als strategisch wichtiger Ort für Russland, das offenbar versucht, zwischen dem Kernland eine Landschneise zur Krim zu schlagen. Der Generalstab in Moskau hatte zuvor erklärt, dass die ukrainischen Streitkräfte keinen Zugang mehr zur Küste des Asowschen Meeres hätten.

Nach Angaben aus Moskau haben russische Einheiten auch das Gebiet um das größte Atomkraftwerk in der Ukraine unter ihre Kontrolle gebracht. Dies hätten russische Diplomaten der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien mitgeteilt, berichtete IAEA-Chef Rafael Grossi am Mittwoch. Laut dem Brief der russischen Botschaft an die IAEA sorgen die Mitarbeiter im nun eingenommenen AKW Saporischschja weiterhin für den sicheren Betrieb. Die Strahlenwerte seien normal. Am Mittwoch tagt der Gouverneursrat der IAEA, um die Lage zu besprechen.

Nach Angaben des Beraters des ukrainischen Innenministeriums wollen russische Kräfte zudem das Kernkraftwerk Süd-Ukraine rund 350 Kilometer westlich von Saporischschja einnehmen. Mehrere Hubschrauber seien gesehen worden, die in die Richtung unterwegs seien.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte unterdessen mit, dass fast 6.000 russische Soldaten seien in den sechs Tagen des Krieges getötet worden seien. Russland könne die Ukraine nicht mit Bomben, Angriffen und Raketen gewinnen. Russland hat sich bisher nicht konkret zu den erlittenen Verlusten in dem Krieg geäußert. Selenskyj rief zudem dazu auf, die Bewerbung seines Landes für einen Beitritt zu Europäischen Union zu unterstützen. Es sei nicht die Zeit, neutral zu sein.

Nach dem russischen Angriff auf den Fernsehturm in Kiew, bei dem auch die Gedenkstätte Babyn Jar beschädigt wurde, warf Selenskyj den russischen Truppen vor, sie wollten sein Land und dessen Geschichte auslöschen. In Babyn Jar verübten im Zweiten Weltkrieg deutsche Besatzungstruppen und deren ukrainische Helfer ein Massaker an der jüdischen Bevölkerung. "Dieser Angriff zeigt, dass für viele Menschen in Russland unser Kiew absolut fremd ist", sagte Selenskyj in einer Video-Botschaft. "Sie wissen gar nichts über Kiew, über unsere Geschichte. Aber sie alle haben den Befehl, unsere Geschichte, unser Land, uns alle auszulöschen."

Nach Einschätzung des britischen Verteidigungsministers Ben Wallace wird Russland immer massiver vorgehen. Die Brutalität des russischen Präsidenten werde größer werden, sagt Wallace im britischen Hörfunksender LBC. "Jeder, der logisch denkt, würde nicht tun, was er tut. Also werden wir sehen, wie seine Brutalität zunimmt." Weiter sagt Wallace: "Er setzt sich nicht durch, er umzingelt Städte, er bombardiert sie rücksichtslos nachts (...) und er wird letztlich versuchen, sie zu zerstören und in die Städte einzurücken."