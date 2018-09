Etwa drei Millionen Zivilisten, darunter viele Kinder, leben in dem Gebiet. Russland und der Iran sind für einen Angriff, die Türkei ist dagegen. Die UNO, die USA und europäische Staaten warnen vor einem Blutbad und massiven Flüchtlingswellen, sollte Syrien den Plan durchziehen.

Kurz zuvor hatte der türkische Präsident Erdogan jeweils Einzelgespräche mit dem Gastgeber Rouhani und Kremlchef Putin geführt. Erdogan war mit einer hochrangigen Delegation angereist, darunter Verteidigungsminister Hulusi Akar, Außenminister Mevlüt Cavusoglu, Finanzminister und Schwiegersohn Berat Albayrak sowie Geheimdienstchef Hakan Fidan.

Bei dem Treffen von Putin und Erdogan waren nach Angaben russischer Agenturen auch Außenminister Sergej Lawrow, Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Putins Berater Juri Uschakow anwesend. Putin rief zu Beginn der Syrien-Konferenz dazu auf, die Hoheit der Regierung in Damaskus im ganzen Land wiederherzustellen.

Erdogan warnte dagegen vor einem Massaker durch einen Angriff auf Idlib. Er rief zu einem Waffenstillstand auf, dem Putin jedoch sofort widersprach. Mit der islamistischen Al-Nusra-Front und dem Islamischen Staat (IS) werde nicht verhandelt. Wie Putin forderte auch Irans Präsident Hassan Rouhani, der Kampf werde fortgesetzt, bis alle Militanten aus Syrien vertrieben seien.

Die drei Präsidenten wollen in der iranischen Hauptstadt das weitere Vorgehen beraten. In Syrien selbst bereitet sich die von Russland und dem Iran unterstützte syrische Armee auf eine Großoffensive zur Einnahme von Idlib vor. In der Provinz sind neben der Hayat Tahrir al-Scham (HTS), der früheren Al-Nusra-Front, und dem IS noch andere Rebellengruppen aktiv, die von der Türkei unterstützt werden.

Erdogan rief dazu auf, es müsse eine Lösung gefunden werden, die allen Interessen gerecht werde. Millionen Menschen würden versuchen, aus der Provinz im Nordwesten in die Türkei zu fliehen. Die Aufnahmekapazitäten seines Landes seien aber erschöpft.

Die drei Präsidenten erklärten, dass sie die Extremisten-Organisationen Islamischer Staat und Nusra-Front in Syrien vernichten wollen. Zugleich wollten sie sich für die Einheit Syriens starkmachen. Man werde zudem versuchen, Wege zu finden, die Situation in Idlib zu lösen. Generell könne der Konflikt nur mit politischen Verhandlungen und nicht mit dem Militär beendet werden.

Tausende Menschen in Idlib protestierten indes gegen die erwartete Militäroffensive auf die Rebellenhochburg. In der gleichnamigen Provinzhauptstadt hüllten sich Demonstranten am Freitag in Flaggen von Oppositionsgruppen und hielten Banner hoch mit Aufschriften wie: "Ich bin ein Bürger Idlibs, und ich habe das Recht, in Würde zu leben." Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sprach von Zehntausenden Protestierenden in der gesamten Provinz sowie in benachbarten Rebellengebieten.

Vor dem Beginn des Gipfels hatten sich Erdogan, Rouhani und Putin jeweils zu Vier-Augen-Gesprächen getroffen. Es wird erwartet, dass der Gipfel über das Ausmaß und den Zeitpunkt eines Angriffs auf Idlib entscheidet. Zwar will die Türkei eine solche Militäroffensive verhindern, doch hatte Russland bereits im Vorfeld Unterstützung für einen Angriff auf die Hayat Tahrir al-Scham signalisiert, die den Großteil der Provinz kontrolliert.

Die Provinz Idlib im Nordwesten Syriens ist das letzte große Gebiet des Bürgerkriegslandes, das noch von Rebellen beherrscht wird. Dominiert werden diese von dem Al-Kaida-Ableger Hayat Tahrir al-Sham, der früheren Al-Nusra-Front. Moskau und Teheran sind der Meinung, dass ohne einen Angriff auf die Terrorgruppen in Idlib der Friedensprozess und ein Wiederaufbau Syriens nicht möglich sind.

Die Türkei, die bei dem Gipfeltreffen als Schutzmacht der Rebellen auftritt, ist gegen den Angriff der Regierungstruppen und warnt - wie die UNO, die USA und europäische Staaten -, dass es viele zivile Opfer und Flüchtlinge geben könne. Russland und der Iran sind mit der syrischen Regierung verbündet.

Vor dem Syrien-Gipfel setzten Kampfjets ihre Angriffe auf Idlib im Nordwesten Syriens fort. Mindestens elf Bombardements seien von der syrischen Regierung und ihrem Verbündeten Russland im südlichen Teil der Provinz am Freitag ausgeführt worden, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Dabei seien ein Hauptquartier der islamistischen Gruppe Hayat Tahrir al-Sham zerstört und ein Extremist getötet worden. Mehrere Zivilisten wurden demnach verletzt.

Russland und der Iran unterstützen Syriens Präsidenten Bashar al-Assad und haben erklärt, die syrische Regierung habe jedes Recht die Aufständischen zu vertreiben. Die Türkei unterstützt hingegen einen Teil der Rebellen und befürchtet einen neue Flüchtlingswelle aus dem Nachbarland.