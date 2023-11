Fußball Sabitzer-Assist bei Dortmunds CL-Sieg gegen Newcastle

Sabitzer bot gegen Newcastle eine starke Leistung Foto: APA/dpa

Werbung

B orussia Dortmund hat am Dienstag in der Fußball-Champions-League einen wichtigen Schritt in Richtung Achtelfinale gemacht. Der BVB setzte sich zu Hause gegen Newcastle United mit 2:0 (1:0) durch und übernahm in Gruppe F vorübergehend die Tabellenführung. ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer leistete die Vorarbeit zum Führungstreffer. Der FC Barcelona ließ in Hamburg mit einem 0:1 gegen Schachtar Donezk die erste Chance auf den vorzeitigen Aufstieg aus.